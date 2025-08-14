UEFA Süper Kupa finali maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren İngiltere temsilcisi Tottenham, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşılaştı.

Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmayı penaltı vuruşları sonrası kazanan PSG, Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Tottenham'ın golleri 39. dakikada Micky van de Ven ve 48. dakikada Cristian Romero'dan geldi. PSG'nin gollerini ise 85. dakikada Kang-In Lee ve 90+4. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Uzatmaların oynanmadığı finalde şampiyonu seri penaltı atışları belirledi.

Tottenham'da Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur ve Pedro Porro penaltı vuruşlarında hata yapmazken Micky van de Ven'in vuruşunu kaleci Lucas Chevalier kurtardı. Mathys Tel'in vuruşunda ise top auta gitti.

PSG'de ise Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele, Kang-In Lee ve Nuno Mendes'in vuruşlarında top ağlara gitti. Vitinha ise penaltı vuruşunda topu dışarı attı.

CHEVALIER İLK MAÇINA ÇIKTI

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile yollarını ayıran PSG'de yeni transfer Lucas Chevalier, Fransız ekibindin formasını ilk kez gidi. 23 yaşındaki kaleci, PSG ile çıktığı ilk maçta seri penaltı vuruşlarında yaptığı kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.

Maçta son beş dakikaya iki farkla üstün giren Tottenham, PSG'nin yoğun baskısı karşısında direnmedi. Oyuna sonradan giren Kang-In Lee ve Gonçalo Ramos'un kaydettiği gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atan PSG, ilk penaltıyı kaçırsa da, kalan vuruşlarla hata yapmadı ve şampiyonluğa ulaştı.

Maçın oyuncusu PSG'nin beraberlik golündeki asisti yapan Ousmane Dembele seçildi.