Olay, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi.
Avukat Meltem Yılmaz, yaralama ve yağma suçlarından tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye geldiği sırada uyuşturucu hapları teslim etmeye çalıştı.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle eylemi engellendi.
İÇ ÇAMAŞIRININ ASKISINA GİZLEDİ
Hapları peçeteye sararak iç çamaşırı askısına gizleyen Yılmaz, suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre Meltem Yılmaz’ın 2019 yılında Kırşehir Barosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine başladığı öğrenildi.