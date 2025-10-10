İstanbul'un Şişli ilçesinde, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem suikastına yönelik soruşturma devam ediyor.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2'si çocuk 9 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 2'si 18 yaşın altında 9 kişi tutuklandı, dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

OLAY

Avukat Serdar Öktem, Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulunmuştu.

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, durduruldu. Taksiden inerek kaçan şüpheliler yakalanmıştı.

2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirmişti.

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de yakalanmış ve gözaltı sayısı 13'e yükselmişti.