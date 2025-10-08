Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı dosyasının kilit isimlerinden olan ve MHP’li avukat olarak bilinen Serdar Öktem, 6 Ekim’de Şişli Büyükdere Caddesi’nde seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

CENAZE TÖRENİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Öktem’in cenazesi, dün ailesine teslim edildi. Bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte Kocasinan Mezarlığı’nda defnedilecek.

MHP'DEN RESMİ KATILIM YOK

Öktem’in ailesi ve yakınları cami avlusunda cenaze için bir araya gelirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. MHP’den ise cenaze törenine resmî bir katılım olmadığı bildirildi.