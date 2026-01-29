Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı yenerek finale çıktı.
Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Sabalenka ile Svitolina karşı karşıya geldi.
Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Belaruslu raketin finaldeki rakibi, Kazak Elena Rybakina (5) ile ABD'li Jessica Pegula (6) arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.