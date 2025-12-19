Avustralya'da 15 kişinin öldürüldüğü Bondi Plajı saldırısının kahramanı Suriye asıllı Ahmed el Ahmed için 2,5 milyon dolarlık bağış toplandı.

Saldırı sırasında, saldırgan Sacit Akram'ı kendi canını hiçe sayarak etkisiz hale getiren ve silahını alan Ahmed Al Ahmed'e, hem meblağ hem de boyut olarak dev çek sunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda 42 yaşındaki iki çocuk babası Ahmed'in, 43 bin kişinin dünyanın dört bir yanından bağış yaptığını öğrendiği anlar yer aldı.

Ahmed'e çeki uzatan adam, çekte yazan rakamı okudu. Ahmed, çek uzatıldığında “bunu hak ediyor muyum?” diye sordu. Çeki veren kişi “Her kuruşunu” diye yanıt verdi.

Suriye doğumlu Al Ahmed bağış yapanlara hastane yatağından barış ve birlik çağrısı yaptı. “Birbirimizin yanında duralım. Tüm insanlık olarak kötü olan her şeyi arkamızda bırakalım. Hayatları kurtarmak için yürümeye devam edelim. Hayat kurtarın” dedi.

Ahmed, “İnsanlara yardım ettiğimde bunu yürekten yapıyorum” diye ekledi. Ahmed'in sözleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AHMED MADALYA ALABİLİR

Sutherland’da manav olarak çalışan Ahmed, bir ulusal kahraman olarak anılmaya başladı.

Ahmed, Bondi plajı saldırısı esnasında bir saldırgana arkadan yaklaşıp üzerine atladı. Ahmed, IŞİD'li saldırganla boğuşup silahı elinden aldı.

Ahmed'in cesur müdahalesinin bedeli ağır oldu. İkinci saldırgan tarafından, omuz ve kolundan çok sayıda kurşun yarası aldı.

Ahmed için başlatılan bağış kampanyası uluslararası ilgi gördü. CarHub Australia tarafından açılan kampanyaya ABD’li milyarder Bill Ackman’dan 99 bin 999 dolarlık en yüksek bağış geldi.

GoFundMe kampanyalarında toplam bağış yaklaşık 5 milyon dolara çıktı. En küçük kurban olan 10 yaşındaki Matilda’nın ailesi için yaklaşık 800 bin dolar toplandı.

Sydney Valisi, salı günü Ahmed’i hastanede ziyaret etti. Admiralty House’tan topladığı çiçekleri götürdü. Avustralya halkı ve Kral Charles adına teşekkür etti.

Charles’ın bir gece önce Ahmed’i sorduğunu söyledi. “Ahmed için Kral Charles o mutlak kahramanlık anı için teşekkür göndermek istiyor. Hepimizi sarstı. Büyük bir minnet duyuyoruz” dedi. Ayrıca 43 Ahmed'in cesaret madalyası alabileceğini söyledi.