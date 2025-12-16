Bondi Beach’teki saldırıda, Suriye asıllı kahraman manav Ahmed el Ahmed'in saldırgan baba Sacit'i durdurması medyada yankılandı.

Nitekim 15 kişinin yaşamını yitirdiği bu vahşi saldırıyı durdurmak için iki kişi daha canını ortaya koydu. Ancak Ahmed'in aksine Gurman ailesi, yaşamını yitirdi.

Bondi plajı yakınında yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki Boris ile 61 yaşındaki Sofia Gurman, saldırıyı başlamadan önlemek için tüfekli saldırganın üzerine atladı.

Emekli tamirci Boris, saldırganlardan birinin üzerine atlayarak saldırganın silahını düşürüyor. Bu esnada eşi Sofia da saldırganın üzerine atlıyor.

Ne yazık ki ayağa kalmayı başaran saldırgan, Boris'in eline aldığı tüfekle defalarca dipçik darbesi yemesine rağmen, yanındaki tabancayı çekerek Sofia ve Boris çiftine kurşun yağdırdı.

'KAHRAMANLIKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Gurman ailesinin akrabaları, çiftin 34 yıldır evli olduğunu söyledi. Cömertliğiyle tanınan Boris, emekli bir tamirciydi.

Sofia’nın ise Avustralya Posta Servisi'nde çalışan bir memur olduğu ortaya çıktı. Sofia, iş arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen bir figürdü.

Gurman ailesinin akrabaları, açıklama yaptı. Açıklamada "Boris ve Sofia’yı kaybetmenin acısını hiçbir şey azaltamaz. Yine de onların cesareti ve karşılık beklemeden gösterdikleri kahramanlıkla büyük bir gurur duyuyoruz. Bu olanlar Boris ve Sofia’nın nasıl insanlar olduklarını olduğunu ortaya koyuyor. Hep, içten gelen bir istekle başkalarına yardım etmeye çalışan insanlar oldular" ifadelerine yer verildi.

Cesur çift, saldırganın ilk kurbanları oldu. Kendileri ölse de, cesaretleri unutulmadı.