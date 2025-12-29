Avustralya'daki Bondi Plajı'nda gerçekleşen IŞİD saldırısı esnasında kendi canını hiçe sayarak saldırganlardan birinin silahını elinden alan Suriye asıllı Ahmed el Ahmed, ilk kez röportaj verdi.

Ahmed, ABD'nin CBS News televizyonuna verdiği röportajda 14 Aralık günü Sajid Akram’ı silahsızlandırırken aklında tek bir şey olduğunu anlattı, "o an, tek hedefim silahını elinden alabilmekti" dedi.

Ahmed "O an sadece kurtarabileceğim insanların hayatını düşündüm" dedi. Ahmed, saldırganın arkasından gelerek onunla boğuştu ve sonunda silahı elinden aldı.

İkinci saldırgan, bunun üzerine Ahmed'i kolundan defalarca vurdu. Ahmed hastaneye kaldırıldı. Röportajı yapan gazeteci "çok fazla insanın hayatını kurtardın, bunun farkında mısın?" diye sordu.

Ahmed, bu soruya "evet, insanları kurtardım. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar... Ama kaybettiklerimiz için çok üzgünüm" cevabını verdi.

BOĞUŞMA ANLARINI ANLATTI

Ahmed, saldırganın silahı almak için giriştiği boğuşma anını da anlattı. Kahraman adam, “Sırtına atladım, vurdum. Sağ elimle tuttum ve onu durdurmak için bir şeyler söyledim. 'Silahını bırak. Yaptığını bırak' dedim" diye anlattı.

O anda bedeninde ve zihninde tarif edemediği bir güç hissettiğini de ekledi. Ahmed, “İnsanların gözümün önünde öldürülmesini görmek istemedim. Silah sesini duymak istemedim. Çığlıkları duymak istemedim. Yardım isteyen insanların yalvarışını görmek istemedim. Ruhum bana bunu yapmamı söyledi” dedi.

44 yaşındaki Ahmed, saldırganla boğuşmasının ardından, saldırganın öz oğlu olan Nevid Akram tarafından vuruldu. Sidney’de bir hastanede üç ameliyat geçirdi.

Ahmed, “Kalbimdeki her şey, beynimdeki her şey, her şey sadece insanların hayatını kurtarmak için çalıştı” dedi.

AHMED MADALYAYI HAK ETTİ

Saldırı, Yahudi bayramı olan Hanuka etkinliği sırasında yaşandı. Saldırgan baba Sacit Akram ve oğlu Navid Akram, 15 kişiyi öldürüldü.

Sacit Akram polis tarafından vurularak öldürüldü. Oğlu Nevid Akram polis tarafından yaralandı ve daha sonra 59 suçlamayla yargılanmak üzere hakkında işlem yapıldı.

Ahmed, Sidney’in güneyinde bir tütün dükkanı işletiyor. Saldırı başladığında kuzeniyle kahve almaya çıkmıştı. Kuzeni araçların arkasına saklanırken, Ahmed seyirci kalamadı.

Ahmed'in hasta yatağına ziyaretçi akını oldu. Avustrulya Başbakanı Antony Albanese, Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Kral Charles’ın kişisel teşekkürünü ileten temsilciler ile NSW Yahudi Kurulu Başkanı David Ossip de yer aldı.

Vurulan Ahmed için GoFundMe üzerinden başlatılan bağış kampanyasında 2,5 milyon dolar toplandı. Kahraman adamın cesaret madalyası alması da gündemde.