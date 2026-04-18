Dünya kuru kayısı üretiminin zirvesindeki isim olan Türkiye, şimdi de üretim modelleri ve genetik mirasındaki başarıyla uzak kıtalara ilham veriyor. Kalitesi ve aromasıyla "sarı altın" olarak adlandırılan Türk kayısısı, benzer iklim şartlarına sahip Avustralya’da yeni bir tarım hamlesinin merkezine yerleşti.

DÜNYA LİDERRİ TÜRKİYE'DE

Yıllık üretim rakamlarına bakıldığında Türkiye, dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini tek başına karşılıyor. Özellikle Malatya’da yetişen ve Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan kayısılar, şeker oranı ve kuruma kapasitesi bakımından dünyada rakipsiz kabul ediliyor. Bu devasa pazar payı, Türkiye’yi sektörün hem üretim hem de fiyat belirleme noktasında "tek otoritesi" konumuna getiriyor.

AVUSTRALYA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALDI

Son yıllarda tarımsal çeşitliliğini artırmak isteyen Avustralya, Türkiye’nin bu başarısını mercek altına aldı. Özellikle Güney Avustralya ve Victoria bölgelerinde, Türkiye'deki kurutmalık türlere benzer özellikler gösteren fidanlarla modern meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Avustralyalı üreticiler, Türkiye'nin geleneksel yöntemlerini modern teknolojiyle harmanlayarak kendi iç pazarlarına ve Asya-Pasifik bölgesine hitap etmeyi hedefliyor.

Avustralya'nın Türkiye'den ilham alarak bu işe girmesindeki en büyük motivasyonlardan biri de mevsimsel zıtlık oldu. Türkiye'de hasat dönemi bittiğinde Güney Yarımküre'de üretimin başlaması, Türk tipi kayısının yıl boyunca taze veya yeni kurutulmuş şekilde dünya sofralarında yer alabilme potansiyelini doğuruyor.

Öte yandan uzmanlar, toprak yapısı ve mikro-klima farkları nedeniyle Malatya kayısısının kendine has aromasının yakalanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.