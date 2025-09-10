Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 800 dolar olarak belirlerken, gelecek haziran ayına kadar fiyatların 4 bin dolara yaklaşmasını öngörüyor. Banka ayrıca, altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatı hedefini de yükseltti.

Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 674 dolara ulaşan altın fiyatları, bu yıl şimdiye kadar yüzde 38 artış kaydetti. Bu yükselişin arkasında zayıf dolar, güçlü merkez bankası alımları, güvercin para politikası uygulamaları ve artan küresel belirsizlikler gibi faktörler yer alıyor.

ANZ analistleri, devam eden destekleyici para politikası beklentileri, artan jeopolitik gerilimler, süregelen makroekonomik zorluklar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair endişelerin altın için yatırım gerekçesini güçlendirmesini bekliyor. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının 2025'te 900 ila 950 metrik ton aralığında kalacağını tahmin ediyor; bu da yılın ikinci yarısında 485 ila 500 tonluk alım anlamına geliyor. Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında 10'uncu ay üst üste rezervlerine altın eklemişti.

ANZ, bu gelişmeler ışığında yıl sonu gümüş fiyat hedefini de ons başına 44,7 dolara yükseltirken, altın boğa piyasası ve güçlü ETF girişlerinin gümüşe destek verdiğini belirtti. Spot gümüş fiyatları ise pazartesi günü ons başına 41,65 dolar ile son 14 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.