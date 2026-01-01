Somali'ye bugüne kadar bir milyar dolarlık kalkınma yardımı yaptık. Ankara’da 900 milyon lira değerinde 5 bin metrekare arsa verdik, üzerine de büyükelçilik binası inşa ediyoruz. Türkiye şimdi de bu ülkede ’’Uzay Limanı’’ kuruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeyi, önceki gün İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesi sonrası “Somali’de uzay limanı kuruyoruz. Üç fazdan oluşan projenin ilk fazını tamamlayıp Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık’’ sözleriyle açıkladı.

Erdoğan 2021’de “2023 yılı sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş yapacağız’’ demişti. Ay’a gidilemedi ama uzay faaliyetleri için Somali’ye gidiliyor.