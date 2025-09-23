Kuantum teknolojilerinde kullanılan kriyojenik sistemlerin üreticisi Bluefors, büyük bir adım atarak Seattle merkezli girişim Interlune ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Interlune, 2028’den itibaren Ay yüzeyinden Helyum-3 çıkararak bu değerli maddeyi litresi 2.500 dolardan satışa sunmayı hedefliyor.

BU MADDE NE İŞE YARAYACAK?

Interlune, Ay’dan elde edeceği Helyum-3’ü hem devletlere hem de özel sektör şirketlerine satmayı planlıyor. Özellikle ulusal güvenlik, medikal görüntüleme, füzyon enerjisi ve kuantum bilgisayarları için kritik öneme sahip olan Helyum-3’e olan talep hızla artıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan anlaşmaya göre Bluefors, 2028 ile 2037 yılları arasında Interlune’dan her yıl 10 bin litre Helyum-3 satın alacak. Bu miktar, bugüne kadar yapılan en büyük Ay kaynağı satın alımı olarak kayıtlara geçti.

Interlune CEO’su ve Blue Origin’in eski başkanı Rob Meyerson, “Kuantum teknolojilerinin çoğunluğu Bluefors sistemlerine dayanıyor. Bilimsel ve medikal keşiflerin önünü açacak bu işbirliğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

SİSTEMLER HAZIRLANDI

2020’de kurulan Interlune’un kurucuları arasında Blue Origin’in eski baş tasarımcısı Gary Lai ve Apollo 17’nin yaşayan tek üyesi olan jeolog Harrison Schmitt bulunuyor. Şirket, son beş yılda 18 milyon dolardan fazla yatırım toplayarak Ay yüzeyinden Helyum-3 çıkaracak robotik sistemler geliştirdi.

Planlara göre 2027’de bir demonstrasyon görevi, 2029’da ise bir pilot tesis hayata geçirilecek. 2028’den itibaren de ticari üretim başlaması hedefleniyor.

AY'DA NE KADAR OLDUĞU BİLİNMİYOR

Helyum-3 madenciliği yıllardır büyük bir heyecan yaratsa da uzmanların bir kısmı bu konudaki iyimserliğe temkinli yaklaşıyor. Zira Apollo ve Luna görevlerinden getirilen örneklerde Dünya’dakinden daha yüksek yoğunluk ölçülse de Ay’daki toplam rezerv miktarı hâlâ belirsiz.

Yine de Interlune’un Bluefors ile yaptığı bu anlaşma, Ay kaynaklarının artık bilim kurgu olmaktan çıkıp ciddi bir ticari potansiyele dönüştüğünü gösteriyor. Kuantum bilgisayarların geleceği için kritik görülen bu adım, uzay madenciliğinde yeni bir çağın habercisi olabilir.