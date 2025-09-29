Ay yüzeyinde yapılan yeni araştırmalar, geleceğin uzay ekonomisini kökten değiştirebilecek bulgular ortaya koydu. Bağımsız gök bilimci Jayanth Chennamangalam’ın öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre, Ay’da 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi nadir ve değerli metallerle dolu olabileceği öngörülüyor.

KRATERLERDE SERVET GİZLENİYOR

Endüstri ve tıp alanında kritik öneme sahip bu metallerin Dünya’da oldukça nadir bulunması, Ay’ı uzay madenciliği için cazip bir hedef haline getiriyor. Araştırmada özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterlerin metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olduğu belirtildi.

SU İHTİMALİ VAR

Bulgular sadece değerli metallerle sınırlı değil. Çalışmaya göre 3 bin 400’e yakın kraterde suyun, hidratlı mineraller şeklinde var olma ihtimali bulunuyor. Bu durum, gelecekte Ay’da kurulacak üsler için hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre suyun Ay’da elde edilebilmesi, astronotların temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilir ve Dünya’dan sürekli su taşınması zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.

MADENLER UZAYA TAŞINIYOR

Bilim insanları, uzay madenciliğini Dünya’nın sınırlı kaynaklarına alternatif olarak değerlendiriyor. Ancak, Ay yüzeyine maliyetli iniş araçları göndermek yerine, yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin tespit edilmesi öneriliyor.

Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda Ay’ın yalnızca bir gök cismi değil, aynı zamanda insanlığın yeni enerji ve hammadde kaynağı olarak görülmesine yol açabilir.