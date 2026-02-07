Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatan hizmetini sürdüren Astsubay Çağatay Subatay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza neticesinde hayata gözlerini yumdu. Edinilen bilgilere göre, ihtiyaçlarını karşılamak üzere eczaneye doğru yürüyen Subatay, iddiaya göre bir anlık dengesini kaybedip yere düştü. Talihsiz askerin yerle temas ettiği o esnada yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırılan Astsubay Subatay, doktorların tüm gayretlerine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Subatay’ın babasının da Reyhanlı Askerlik Şubesi’nden emekli bir memur olduğu öğrenilirken, acı haber Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ateş düşürdü.

Görev şehidi Astsubay Çağatay Subatay’ın naaşı, devlet töreniyle memleketine gönderildi. Cenazeyi taşıyan askeri uçağın saat 13.00 sularında İncirlik Üssü’ne inmesi planlanırken, naaş buradan karayoluyla Reyhanlı’ya nakledilecek. Genç astsubay, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek askeri törenle Reyhanlı’da toprağa verilecek.

Kocaeli’deki mesai arkadaşları ve sevenleri, görevine bağlılığıyla tanınan genç askerin ardından taziye mesajları yayınlarken, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.