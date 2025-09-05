Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı iki yıllık evlilik serüvenini geçen haziranda sonlandırdı.

İkili, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, evliliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can'ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılığın ardından 2 Ağustos'ta Alaçatı'da bulunan Mustafa Aksakallı'ya ait işletmede çıkan silahlı kavga gündeme bomba gibi düştü.

Mekanda taşkınlık çıkaran iki kişiyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar patladı, Mustafa Aksakallı ayağından vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Aksakallı, günlerdir süren müşahede sonrası geçen günlerde taburcu edildi.

Mustafa Aksakallı bugün de ilk kez Bebek'te görüntülendi. '2. Sayfa'nın haberine göre destek alarak yürüyen Mustafa Aksakallı kameralara böyle yansıdı.