TikTok'ta paylaşımlarıyla dikkat çeken Doktor Sermed Mezher, on çektiği videoda takipçilerine çukur ödem belirtilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Bu durum, bacaklara parmakla bastırıldığında oluşan çukurun hemen kaybolmamasıyla ortaya çıkıyor.

Dr. Mezher, bazı durumlarda bunun zararsız olabileceğini ancak uzun sürdüğünde ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti:

"Özünde bu, bacaklarda sıvı birikiminin işaretidir. Zayıf kan dolaşımı ya da vücuttaki sıvı seviyelerindeki dengesizlikten kaynaklanabilir. Eğer hafif ve geçiciyse, uzun süre ayakta durma, sıcak hava, hamilelik veya fazla kilo gibi nedenlerden olabilir."

Fakat Dr. Mezher, belirtiler devam ederse mutlaka muayene olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Eğer çukur ödem uzun sürüyorsa, bu zayıf damar fonksiyonu, kalp yetmezliği, böbrek ya da karaciğer hastalığı belirtisi olabilir. Ayrıca, eğer bir bacak diğerine göre daha fazla şişmişse, bu bacakta pıhtı olduğuna işaret edebilir. Kesin tanı için kan tahlili, ekokardiyogram veya ultrason gerekir. Bu evde teşhis edilebilecek bir durum değildir."

ÇUKUR ÖDEM KALBİNİZE İŞARET EDİYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ödemin kalp yetmezliği olan hastalarda sık görülen bir durum olduğuna dikkat çekti. Kalp, kanı yeterince pompalayamadığında damar içinde basınç artıyor ve sıvı çevre dokulara sızıyor.

KALP YETMEZLİĞİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ:

Şişmiş ayak bilekleri ve bacaklar (özellikle günün ilerleyen saatlerinde artar)

Nefes darlığı (dinlenirken veya aktivite sonrası, uzanınca artabilir, gece uyanmalara neden olabilir)

Yorgunluk ve halsizlik

Baş dönmesi veya bayılma hissi

Daha az görülen belirtiler ise:

Geceleri artan sürekli öksürük

Hırıltılı solunum

Karında şişkinlik

İştahsızlık

Ani kilo alımı veya kaybı

Bilinç bulanıklığı

Hızlı veya düzensiz kalp atışı, çarpıntı

Böbrek ve Karaciğer Sorunlarının Belirtisi Olabilir

Çukur ödem sadece kalple sınırlı değil. Böbrek ya da karaciğer hastalıklarının da habercisi olabilir. Bu nedenle ayağınıza bastığınızda oluşan çukur hemen düzelmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.