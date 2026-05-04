Limonun içeriğinde bulunan doğal asitler, ölü derinin yumuşamasına yardımcı oluyor. Bu sayede zamanla kalınlaşan ve sertleşen topuk derisi daha kolay temizlenebiliyor. Özellikle gün boyu ayakta kalan ya da kapalı ayakkabı kullanan kişilerde görülen topuk sertliği için bu yöntem pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Uygulama oldukça basit. Limon ikiye bölünüyor ve doğrudan topuk bölgesine sürülüyor. Bazı kişiler limonu sürdükten sonra ayağına çorap giyerek birkaç saat bekletmeyi tercih ediyor. Bu yöntem, limonun etkisini artırmayı amaçlıyor.

HERKES İÇİN UYGUN MU?

Uzmanlar, her ne kadar doğal bir yöntem olsa da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Açık yara, derin çatlak ya da hassas cilt yapısı olan kişilerin bu tür uygulamaları doğrudan denememesi öneriliyor.

Basit ve düşük maliyetli olması nedeniyle ilgi gören bu yöntem, özellikle evde uygulanabilir çözümler arayanlar için dikkat çekiyor. Ancak kalıcı ve ciddi sorunlarda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiği vurgulanıyor.