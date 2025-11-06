Üretim maliyetleri artarken kapanmaların arttığı ve dünya ile rekabet gücünün zayıfladığı ayakkabı sektöründe üretim maliyetlerinin 2020-2025 arası 10 kat arttığını kaydeden Togo Ayakkabı CEO’su Ahmet Akkuş, perakende fiyatlarının ise 6 kat arttığını aktardı.

GERİYE GİDİYORUZ

Dünyada üretimde lider olan Çin ve İspanya’dan sonra Türkiye’nin 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Akkuş “Ancak Portekiz bizi geçmek üzere. Üretim maliyetleri ile Mısır’a kayış sürüyor. Tekstilciler gidiyordu ayakkabı da Mısır’a kaydı, Mısır’dan ihraç edenler var.

Üretim düşüyor” dedi. Son dönemde deri hammaddesinde de sıkıntılar yaşandığını ve ayakkabı ürünlerinde kullanılan deride kalitenin düştüğünü belirten Akkuş ,"Sektörde üretilen ayakkabıların çoğunda kimyasal kullanılıyor deriyi düzeltmek için. Dünyada ayakkabıda üçüncü sıradayız ancak gittikçe geriye gidiyoruz. Çin birinci, İspanya ikinci sırada, Portekiz ise ayakkabıda bizi geçmek üzere” dedi. Akkuş, sektörün eski markalarından biri olan Togo ile 2027’de 40’a yakın mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini de aktardı.