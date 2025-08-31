Bolu’nun Gerede ilçesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Emre Modern Dericilik, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine geçici mühlet kararı verdi.

MÜHLET KARARI 2 AY DAHA UZATILDI

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 285 ve devamı maddeleri gereğince şirketin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla hazırlanan ön projeyi dikkate aldı. 29 Nisan 2025 tarihinde verilen üç aylık geçici mühlet kararı, komiser heyetinin görüşü doğrultusunda 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı.

KOMİSERLERİN GÖREVİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserlerin görevlerinin devamına hükmetti. Ayrıca borçlunun mal varlığının korunmasına yönelik tedbir kararları da alındı.

20 YILI AŞKIN TECRÜBEYE SAHİP

2000’li yılların başında Gerede’de kurulan Emre Modern Deri, kaliteli deri üretiminde hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi ilke edinmişti. Türkiye’nin önde gelen markalarına tedarik sağlayan şirket, şiddetli pazar rekabetine rağmen uzun yıllar üretim hattında istikrarını sürdürüyordu.