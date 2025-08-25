Apartman ve site yaşamında kapı önlerine bırakılan ayakkabılar, komşular arasında sıkça tartışma konusu oluyor. Yapılan uyarılara rağmen ayakkabıların kaldırılmaması halinde şikâyetçi olan komşu, yasal yollara başvurarak dava açabiliyor.

NTV'den Şevval Yiğit'in haberine göre, bu tür şikâyetler öncelikle arabuluculuk sürecine taşınıyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa konu mahkemeye intikal ediyor.

Avukat Şeref Kısacık, apartmanlarda ortak kullanım alanlarının bireysel eşya ile işgal edilemeyeceğini vurguladı:

“Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz."

Kısacık, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü iddia ederek dava açabileceğini, mahkemenin de gerekli görürse keşif yaparak ayakkabıların kaldırılmasına karar verebileceğini belirtti.

KARARA UYMAYANIN DAİRESİ SATILIR

Mahkeme tarafından verilen kaldırma kararına uyulmaması halinde süreç icra yoluyla uygulanabiliyor. Tüm uyarılara ve mahkeme kararına rağmen eşyalarını kaldırmamakta ısrar eden komşuların dairesi ise icra yoluyla satışa çıkarılabiliyor.