Bir süredir hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, 2025 yılı boyunca adından sıkça söz ettirmişti. Mert Demir’le aşk hayatı konuşulan oyuncunun bu kez gündeme gelme nedeni, tarzı ve stil tercihi oldu.

Lale Devri, Medcezir, Fi ve Şahmaran gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Sarıkaya, hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında tanınan bir isim haline geldi. Oyuncunun son yıllarda en çok dikkat çeken performansı ise Netflix’te yayınlanan romantik drama “Thank You, Next”teki başrolü oldu.

2025’te ekranlarda aktif bir projede yer almamasına rağmen Serenay Sarıkaya, yakın gelecekte yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkacağını açıkladı. Bu süreçte ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Seslendirme çalışması için kayıt stüdyosuna giren Sarıkaya, stüdyodan paylaştığı kareyle yeniden gündeme oturdu. Takıları, tarzı ve kıyafet tercihleriyle sık sık konuşulan oyuncunun bu paylaşımında özellikle ayakları dikkat çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının yorum yaptığı karede, Serenay Sarıkaya’nın giydiği ayakkabı ile çorap arasında kalan tasarım, “Çorap mı ayakkabı mı?” sorularını beraberinde getirdi. Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı bu tercih, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.