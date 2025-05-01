Atalarından kalma geleneklerden biri olan keçe dövme işlemi Hakkarililer tarafından hala yaşatılıyor. Kuzu yününden kepenek yapan Hakkarililer bunu türküler eşliğinde daha eğlenceli hale getiriyor. Ve yardımlaşarak yapıyorlar.

6 ya da 8 kişinin gerekli olduğunu söyleyen mahalle sakini Resul Çiftçi, karşılıklı bu işlemi yaptıklarını ifade etti. Şarkılar eşliğinde ayaklarıyla yünü sıkıştırdıklarını belirten Çiftçi, bu işlemin 3 gün sürdüğünü aktardı.

Oduna sarılarak darbelerle sıkıştırılan kuzu yünü kepenek yapıyorlar. Hayvancılığın yayından olduğu çobanların sıklıkla kullandığı kepenekler, hem sıcak tutuyor hem de uzun ömürlü.

Rulo haline getirdikleri keçeyi daha sonra dikerek kepenek haline getirdiklerini söyleyen mahalleli üzerini ise su geçirmeyen başka bir örtüyle kaplıyor. Böylelikle ihtiyacı olan aileye teslim ediyor.

İmece usulü birbirlerine yardımcı olduklarını söyleyen Resul Çiftçi, genelde işlemi akşam saatleri yaptıklarını ifade etti. Çiftçi, "Yün iyice sıkılaştıktan sonra ipi açıyoruz ve örtüyle dikiyoruz. Bundaki amacımız yünün çobana temas ederek rahatsız etmesini önlemektir. Eskiden bu örtülerle dikilmiyordu. Daha rahat olması için bunu yapıyoruz. Bir tarafına da su geçirmeyecek malzeme ekliyoruz." dedi.

Kepenekler ise 10 yıla kadar dayanabiliyor.