CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eleştirdiği Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün yanıtını sosyal medyadan paylaşan Başarır, şu ifadeleri kullandı;

"DÜZENİN ÜRETTİĞİ TABLO BUDUR"

"Kaymakam görünümlü bu tipleme, hakareti yalnızca milletvekilimize değil; doğrudan millete yapmaktadır! İşte “tek adam sistemi” dediğiniz düzenin ürettiği tablo budur: Saygısızlık, liyakatsizlik, sorumsuzluk!"

TÖRENE CHP'LİLERİ ALMAMIŞTI

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, ilçede düzenlenen 23 Nisan törenlerine CHP'lileri almadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Eligül, 23 Nisan kutlamalarında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada dini ifadeler kullanmış ve muhalefeti eleştirmişti. Ankara Valiliği, Eligül’ün besmele ile başlayan ve hakaret içeren açıklamasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını vurgulayarak, "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Eligül’ün 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu belirlendi.