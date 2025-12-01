Yunanistan'dan İstanbul’a gelen bir dans grubunun, Ayasofya Camii önünde sirtaki oynayarak sosyal medyada “Şehrin kutsal topraklarında dans ediyoruz” notuyla yaptığı paylaşım tepki topladı. Yunan dans grubu, caminin önünde toplanarak sirtaki oynamaya başladı.
TAHRİK DİYE ALGILANDI
Yunan dans grubunun, tarihi ve dini bir mabedin önünde gerçekleştirdiği dans gösterisi, sosyal medyada Ayasofya’nın statüsünü tartışmaya açma ve Türkiye’nin hassasiyetlerini tahrik etme amaçlı bir provokasyon eylemi olarak değerlendirildi.