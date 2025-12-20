Aile Dayanışma Ağı (ADA) 17’nci buluşması Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yapıldı. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci’nin eşi Aslı Cebeci de 10 yaşındaki oğulları Ayaz ile açıklama yaptı.

‘EVİMİZİ TALAN ETTİLER’

Aslı Cebeci, İmamoğlu’nun 18 yıllık çalışma arkadaşı olan eşi Recep Cebeci ile birlikte memleketleri Ordu’ya giderken yolda eşinin gözaltına alındığını anlattı. Cebeci, o geceyi şöyle anlattı:

“15 Ağustos sabahı bir jandarma kontrol noktasında durdurulduk. Eşim ‘Bizimle geliyorsun’ denilerek, sivil bir araca bindirildi. Aynı saatlerde, İstanbul’daki evimize polis ekipleri, çilingirle girerek arama yapmış. Ağlayan çocuğumla eşimin son kez sarılışına tanıklık ettim. Evimizde ne aradıklarını bilmiyoruz ama talan etmişlerdi.”

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da “Madem gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyorsunuz; o halde neden mahkemenin TRT’den canlı yayınlanmasına karşı çıkıyorsunuz? Gelin, her şey milletin gözü önünde olsun. 86 milyon gerçeği görsün” dedi. CHP’nin eski milletvekili, tutuklu Aykut Erdoğdu’nun eşi, avukat Tuba Torun Erdoğdu da davanın kovuşturma aşamasına geçmeden çöktüğünü belirtti. Torun, Şilili şair Pablo Neruda’nın “Oğulları Ölen Analara Türkü” isimli şiiriyle sözlerini tamamladı.

Neruda’nın şiiri

Bunca yere düşmüşlerden,

Yenilmez bir hayat doğar:

Bir tek beden olur, Analar, bayraklar, çocuklar, Hayat gibi canlı tek bir beden;

Bir yüz bekler karanlıkları,

Ölü gözleriyle, Kılıcı dopdolu, Dünya ümitlerinden.

Dursun, Dursun yas

esvaplarınız. Yığın derleyin,

Gözyaşlarınızı; Bir metal oluncaya kadar: Bununla vuracağız, Gündüz gece;

Bununla çiğneyeceğiz,

Gündüz gece; Bununla tüküreceğiz

Gündüz gece

Kin kapılarını,

Kırıncaya kadar.