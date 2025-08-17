Instagram hesabından 2 Nisan'da tüketimin durdurulmasına yönelik boykot çağrısında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkartılmıştı.

TRT tarafından yapılan açıklamada "Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyiciler büyük tepki göstermiş, sosyal medyada Aybüke Pusat'a destek yağmıştı.

Uzun bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat geçen günlerde hayranlarına sürpriz bir haber vedi. NOW'da yayınlanacak olan 'Halef' dizisiyle ekranlara döneceğini duyurdu.

Öte yandan 'Teşkilat'taki rolüne son verilen Pusat'ın yerine gelen isim de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği 'Altay'a yeni sezonda ajan 'Hilal' rolüyle Rabia Soytürk eşlik edecek.