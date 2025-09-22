Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayılan videonun ardından inceleme başlattı. Market çalışanı ifadesinde paylaşımın “mizah amaçlı” yapıldığını söylese de bakanlık hem para cezası hem de suç duyurusu için harekete geçti.

VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILDI

20 Eylül’de sosyal medyada yayılan görüntülerde bir market çalışanı, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liradan satıldığını öne sürdü. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Ticaret Bakanlığı konunun doğruluğunu araştırmaya başladı.

Yapılan incelemede ürünün üreticisiyle de görüşüldü. Üretici firma, söz konusu yağın bayi maliyetlerinin güncel piyasa fiyatlarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, videoda bahsi geçen 151,50 liralık tedarik maliyetinin 2023 yılına ait olduğu, 2025 yılıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

MARKETİN YERİ VE ÇALIŞANI TESPİT EDİLDİ

Bakanlık ekipleri görüntülerin çekildiği marketi ve paylaşımı yapan kişiyi belirledi. Market sahibinin ifadesinde “Ürünün alış fiyatım 351,25 TL’dir. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşım yaptım, gerçeği yansıtmıyor. Stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir” dediği kayıtlara geçti.

17 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil kapsamında değerlendirilebileceği, bu durumda 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DA CEZA GELEBİLİR

Videoyu paylaşan sosyal medya hesapları için de inceleme başlatıldı. Bakanlık, görüntülerin gizli reklam kapsamında değerlendirilebileceğini bildirerek bu hesaplara 850 bin TL ile 8 milyon 500 bin TL arasında değişen para cezaları uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca 4 hesap hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MARKET SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı, videonun tamamen mizah amaçlı çekildiğini söyledi. Kullanıcı, “Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.