Türkiye’de konut satışları her geçen ay artış gösterirken, faizlerdeki aşağı yönlü hareketlilik konut kredilerine de yansımaya başladı. Bu durum, kiracılar için "kira öder gibi ev sahibi olma" seçeneğini daha cazip hale getiriyor.

Özellikle küçük dairelerde düşük peşinatlarla başlayan sabit taksitler, kiradan kurtulmak isteyenler için yeni bir fırsat doğuruyor.

NTV'de yer alan habere göre, ev sahipliği oranının yüzde 60’ın altına gerilemesi ve kiraların 25-30 bin lira seviyelerinden başlaması, konut talebini daha da artırıyor. Tek yaşayanlar ve öğrenciler için özellikle 1+0 ve 1+1 daireler öne çıkıyor.

1 milyon liralık 1+0 daireler için 200 bin lira peşinat yeterli oluyor. BDDK’nın düzenlemeleri kapsamında A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutlarda kredi oranı yüzde 90’a kadar çıkıyor. Böylece 1 milyon liralık ev için 800 bin lira kredi kullanma imkânı doğuyor.

Kredi taksitleri de kiraya alternatif olacak seviyelere çekilmiş durumda. 800 bin liralık kredinin yüzde 2.69 faiz oranıyla 120 ayda ödenmesi halinde aylık taksit 22 bin 500 lira oluyor.

Daha kısa vadelerde bu tutar artsa da taksitlerin sabit kalması, uzun vadede kira artışlarına göre çok daha avantajlı bir tablo çiziyor.

Kira yerine kendi evinin kredisini ödemek, artan kira zamlarından kurtulmak, sabit taksit avantajıyla bütçeyi korumak ve uzun vadede değer kazanan bir yatırıma sahip olmak anlamına geliyor.

Küçük daireler bile olsa, her ay kira ödemek yerine kredi taksitleriyle tapu sahibi olmak, birçok kişi için giderek daha mantıklı bir seçenek haline geliyor.