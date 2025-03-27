İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada da tepkiler büyüyor. Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken, bazıları ise İmamoğlu'na desteklerini açıkça dile getiriyor.

Bugüne dek gündemle ilgili her konuda mutlaka sesini yükselten şarkıcıAydilge'nin bu sefer hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Aydilge önceki akşam Instagram hesabından İmamoğlu'nun tutuklanma sürecindeki sessizliğini açıkladı.

Altı gündür hastanede olduğunu ve psikolojik olarak çökmüş durumda olduğunu belirten Aydilge, gençlerin taleplerine kulak verilmesi ve saygı duyulması için çağrı yaptı.

"6 GÜNDÜR HASTANE VE EV ARASINDA GİDİP GELMEKTEYİM"

Ünlü şarkıcı hastanede çekilen fotoğrafını şu mesajla paylaştı:

"Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktimizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden size bahsetmiştim. "

"Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti. Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar, hem fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz. Bu süreçte tabi ki milletimin iyiliği benim sağlığımdan çok daha önemli."

"O yüzden özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesinin, şiddet uygulanmayıp saygı duyulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım. Barış, birlik ve adalet dolu günlere...Ve Lütfen sağlığınıza dikkat edin."