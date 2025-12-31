Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesi ülke genelinde büyük üzüntüye yol açarken, şarkıcı Aydilge şehitlere saygı gösterme amacıyla Marmaris Belediyesi'nin etkinlik programında yer alan konserini iptal etti. Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "31 Aralık’ta Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."

