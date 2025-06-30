AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmaz Bilgileri
|Taşınmaz Maliki
|Hissesi
|Ada ve Parsel No
|Taşınmaz Vasfı
|Taşınmazın Yüzölçümü
|Kamulaştırılan Alan
|2025/195
|Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi
|Mehmet Abacı
|102 Ada 23 Parsel
|Tarla
|632,95 m2
|570,39 m2
#ilangovtr Basın no ILN02250821