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AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılan Alan
2025/195 Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi Mehmet Abacı   102 Ada 23 Parsel Tarla 632,95 m2 570,39 m2

#ilangovtr Basın no ILN02250821