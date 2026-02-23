Aydın’ın Söke ilçesindeki pamuk ve ayçiçeği deposu Söke Ovası son üç gündür meydana gelen sağanak yağışlarla denizle birlikte Söke denizi oldu. Aydın’ı Muğla’ya bağlayan karayolunda sürücüler zorluk çekti. Binlerce dönüm tarım arazisi ve birçok mahalle ve köyüne evleri sular altında kaldı.AKçaköy , Bağarası ve Burunköy sular altında kaldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü “ Nehir, binlerce yıldır hem bereketin hem de taşkının kaynağı olmuştur.

Günümüzde yaşanan taşkınların yalnızca iklim değişikliğine bağlı aşırı yağışlardan kaynaklandığını söylemek yeterli değildir. Elbette değişen iklim rejimi yağış karakterini etkilemektedir; ancak insan kaynaklı müdahaleleri de göz ardı etmemek gerekir. Nehir ve dere yataklarında yapılan hatalı düzenlemeler, kurak dönemlerde alınması gereken önlemlerin taşkın sırasına bırakılması, su yataklarındaki devrilmiş ağaç kütüklerinin ve biriken materyallerin temizlenmemesi, havza boyunca taşınan çöplerin köprü ayaklarını tıkaması gibi sorunlar taşkın riskini artırmaktadır.” Dedi.

EN SON 2 BİN YIL ÖNCE DENİZ VARDI

Sürücü Yaklaşık 2 bin yıl önce deniz olan Söke Ovası’nın tarihteki gibi geriye döndüğünü ve denizle birleştiğini söyledi.

Süürücü “Büyük Menderes Nehri’nin tarih boyunca yatak değiştirmesi sonucunda ovanın birçok noktasında kıvrım şeklinde eski nehir yatakları, yani azmaklar oluşmuştur. Bu azmaklar, aşırı yağış ve taşkın dönemlerinde doğal bir rezervuar gibi çalışarak fazla suyu bünyesinde toplar. Böylece taşkının etkisini azaltan doğal tampon alanlar görevi görürler.” Diyerek sözlerini tamamladı