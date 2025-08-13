Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AKP'ye geçeceğini ileri sürüldü.
CHP'Lİ VEKİL SÖZCÜ TV'YE AÇIKLADI
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanırken Çerçioğlu'nun suskunluğu dikkat çekti. Cep telefonlarına cevap vermeyen Çerçioğlu'na ulaşım sağlanamazken CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, SÖZCÜ TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'e konuştu.
Bülbül, bu iddiaları doğruladı. Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye geçeceğini belirtti.
'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK' İDDİASI
Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılması beklenirken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.