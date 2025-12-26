Aydındenge'den Selime Aydemir'in haberine göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan İlayda Korkulu’nun, iddiaya göre 28 Kasım tarihinde belediyedeki amirleri tarafından AKP’ye üye olmaya zorlandığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Halk Partili olduğunu belirten Korkulu’nun bu talebi reddetmesinin ardından baskı ve mobingle karşı karşıya kaldığı, sürecin sonunda ise iş akdinin sonlandırıldığı ifade edildi.

İşten çıkarılmasının ardından İlayda Korkulu, avukatı Mustafa Dinç ile birlikte Aydın Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun; siyasi hakların engellenmesi, kişiyi bir siyasi partiye üye olmaya zorlamak, anayasal hakların ihlali ve görevi kötüye kullanma iddialarını kapsadığı belirtildi.

“SUSMAK BU DÜZENİ BÜYÜTÜR”

Adliye önünde açıklama yapan İlayda Korkulu, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif görev aldığını vurgulayarak yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Korkulu açıklamasında, “14 yaşımdan beri halkçılık mücadelesinin içindeyim. Bugün burada sadece kendim için değil, emeği ve ekmeğiyle oynanan herkes için konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

AKP üyeliğine zorlandığını belirten Korkulu, bu sürecin ardından baskıya maruz kaldığını ve sonunda işinden olduğunu söyledi. Açıklamasında, “Susmak bu tür uygulamaların yaygınlaşmasına ortak olmaktır. Ben susmayacağım” sözleriyle geri adım atmayacağını dile getirdi.

ATATÜRK VURGUSU VE SİYASİ MESAJ

Korkulu, konuşmasında Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu yaparak, “Bizler, boynunda idam fermanıyla bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Ne bir çift mavi gözden ne de partimden vazgeçerim” dedi.

Bir Cumhuriyet kadını olarak baskılara boyun eğmediğini ifade eden Korkulu, Aydın halkının iradesine vurgu yaparak önümüzdeki seçimlere ilişkin siyasi mesajlar da verdi.

AVUKATTAN HUKUKİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

İlayda Korkulu’nun avukatı Mustafa Dinç ise müvekkilinin AKP üyeliğine zorlandığına dair kuvvetli delillerin bulunduğunu belirtti. Dinç, yaklaşık bir aydır baskı ve mobingle karşı karşıya kalındığını, gelinen noktada ise iş akdinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini söyledi.

Avukat Dinç, “Siyasi parti üyeliğine zorlamak açıkça anayasal hak ihlalidir. Bu konuda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve ayrıca işe iade davası açacağız” ifadelerini kullandı.

Dinç, hiçbir çalışanın baskı ve tehditle siyasi bir partiye üye olmaya zorlanamayacağını vurgulayarak, hukuki mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini dile getirdi. Açıklamanın ardından Korkulu ve avukatı, suç duyurusu dilekçesini sunmak üzere adliyeye giriş yaptı.