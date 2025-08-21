Emin Özgönül
Çerçioğlu'nun AKP’ye geçmesi, partide şok etkisi yaratırken,”İlk seçimde rövanş alınacak” görüşü dile getiriliyor. Bu rövanş da İzmir’de yaşanacak. AKP bir sonraki seçimde Çerçioğlu’nu Aydın yerine İzmir’den aday göstermeyi düşünüyor.
CHP ise İzmir’i yeniden alarak Çerçioğlu’nu tüm Ege’de bitirmeyi hedefliyor. 2024 yerel seçimi öncesi, Tunç Soyer’in aday gösterilmeyeceği kesinleşince Çerçioğlu Aydın yerine İzmir’i istemiş ancak Özgür Özel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı tercih etmişti.