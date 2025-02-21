Aydın'ın Nazilli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde İ.S.'ye ait evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, bölgeye, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
7 TRAKTÖR ÇÖP ÇIKTI
Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.
Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 7 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı.
Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 7 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.