Aydın’ın İncirliova ilçesinde 28 yaşındaki Efe Can Kızıltepe, otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine bir aracın kaputunu açıp, aküyü çaldı. Tutuklanan Kızıltepe, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halinde olan Efe Can Kızıltepe, 09 S 3534 plakalı otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine aynı mahallede park halinde bulunan 09 UF 543 plakalı aracın kaputunu açarak aküsünü çaldı.

Aracını çalıştırıp evine giden şüpheli, kısa süre sonra mağdur R.A.’nın şikayeti üzerine polislerin mahalleye geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Kızıltepe, çaldığı aküyü bir arkadaşına vererek sahibine geri göndermeye çalıştı. Arkadaşı, aküyü polislerin yanında araç sahibine teslim etti. Ancak R.A., şikayetinden vazgeçmedi. Polis ekiplerince gözaltına alınıp tutuklanan Kızıltepe ifadesinde, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.

Öte yandan adliye çıkışında kelepçe takılmasına sinirlenen şüpheli, üzerindeki kıyafeti yırttı. Kızıltepe’nin uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.