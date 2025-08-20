CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun transferi siyasetteki sıcaklığını koruyor.
Kentte gerilim devam ederken Çerçioğlu'nun AKP katılması sonrasında belediyeyi ziyaret eden kalabalık bir AKP'li grup, CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere fırlatıp sloganlar attı.
ERDOĞAN SLOGANIYLA GİRİP, KARTLARI YERE ATTILAR
Belediye meclis salonunda yaşananlara ilişkin görüntülerin servis edilmesinin ardından, CHP kartlarının yere atılması sosyal medyada gerilimi tırmandırdı.