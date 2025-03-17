Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi.
Aydın’dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Arif Çakır idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan otomobillerden biri yine İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak idaresindeki otomobille çarpıştı.
Üç aracın karıştığı kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak’ın yanı sıra araçlarda bulunan Mert Ali Demir (4), Ali AL (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Çakır, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan sürücüler Muhammed Demir ve Çetin Toprak’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.