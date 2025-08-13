Ankara kulisleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li üç belediye başkanının AKP'ye geçeceğini konuşuyor. SÖZCÜ'ye konuşan CHP milletvekili istifaları doğrularken sabah saatlerinde gündeme bomba gibi WhatsApp konuşmaları düştü. Çerçioğlu'nun CHP üyeliğinden istifaları istediği öne sürüldü.

Gazeteci Barış Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kare paylaştı.

Konuşmalarda bir kişi "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" dedi. Gruptaki bazı isimler ne olduğunu anlayamazken "İstifa edin diyorlar ediyoruz, başkanın talimatı, grupta görmeyen arkadaşlar varsa birbirinizi arayın" ifadeleri kullanıldı.

"SIKINTILI BİR DURUM VAR AMA PARTİ ÜYELİĞİ ŞU AN DEVAM EDİYOR"

Pehlivan daha sonra CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'le görüşmesini aktardı. Zeybek, “Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor.” dedi. Zeybek, istifa edeceği ve AKP’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanlarını dair de "Hepsiyle teker teker görüşeceğim" ifadesini kullandı.