Aydın’da, baharın müjdecisi olarak bilinen ilk leylek Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin Avşar Mahallesi'ne geldi. Kente gelen yılın ilk leyleğini gören Ayşe Kavas oldu. Leyleği havada uçarken gören Kavas, fotoğrafını EKODOSD'a gönderdi.

Böylelikle EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının kazananı Kavas oldu. EKODOSD yetkilileri Avşar Mahallesi Muhtarı Bedri Avcı'yla birlikte Kavas'a, bir çuval unu teslim etti.

'KOMŞUMUZ GİBİ GÖRÜYORUZ'

Leyleği ilk gören kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Kavas, "Leyleğin yuvası evimin önünde. Leyleği komşumuz olarak görüyoruz. Leylekleri gelişlerinden, yavrularını büyütüp göçe gidecekleri ana kadar sürekli izliyoruz. Leylekleri çok seviyoruz" dedi.

'AMAÇ LEYLEKLERLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATMAK'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasındaki amacımız; ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak, kuşların ve yaşam alanları olan sulak alanların korunmasını sağlamaktır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır.

Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. Leyleklere dikkat çekmek için yapmış olduğumuz bu kampanya kırsal mahallerde bir heyecan ve tatlı rekabet yaratıyor ve leyleklere olan ilgiyi daha da artırıyor" dedi.

Avşar Mahallesi'nde leyleklerin elektrik çarpılmasından ölmemesi için köylüler ve öğrencilerle birlikte çalışma yaptıklarını hatırlatan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kendi imkanlarımızla 2008 yılında ilk defa bir yapay platform oluşturmuştuk. Yüzlerce kilo ağırlığındaki bacada bulunan yuvanın yıkılma tehlikesi bulunduğundan, yuvayı bacadan alarak yaptığımız platforma taşımıştık. Leylekler de gelip bu yuvayı sahiplenince herkes çok mutlu olmuştu.

Ancak elektrik çarpılmalarından ölen leylek sayıları artınca, AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından ilk kez 2010 yılında pilot köy olarak seçilen Avşar Mahallesi'nde yapay platformlar yerleştirildi ve leylek ölüm sayıları yok denecek kadar azaldı. Bunun için de çok mutluyuz. Bu proje ile ülkemize ve bölgemize gelen leyleklerimizin ölüm oranları yok denecek kadar azaldı" dedi.

'LEYLEKLERİ HALKALAMA ÇALIŞMASI İLK KEZ AVŞAR'DA YAPILDI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'yle birlikte leylekler için Aydın bölgesinde ilk kez Avşar'da halkalama çalışmaları yapıldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bölgemizde yapılan tüm bu çalışmalar köyde önemli bir farkındalık oluşturdu. Bir leyleğin ve yavrusunun başına bir iş geldiğinde köylülerle birlikte iş birliği yapılarak hayatlarının kurtulması sağlanıyor.

Biz de leyleklerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi ve beslenme alanları olan sulak alanların korunmasına dikkat çekmek için, sembolik olarak leyleği ilk görene üyelerimiz tarafından bir çuval unla ödüllendirip, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik" diye konuştu.