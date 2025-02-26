Aydın Devlet Hastanesi’nin zemin katındaki çamaşırhanede yangın çıkarken, hastaların bir kısmı tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Aydın Devlet Hastanesi’nin zemin katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonrası kısa sürede hastane binasını duman sararken, 122 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Hastane binasının ilk iki katı da tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının ilişkin soruşturma başlatıldı.