AYDIN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. Maddesi gereği oluşturulacak Komisyon, başvuruları değerlendirirken yatırımcının;

1) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini ve yatırımcının mali durumunu,

2) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını,

3) Talep edilen taşınmazın üzerinde vaziyet planının uygulanıp uygulanmayacağını,

4) Vaziyet planına göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunun, incelenerek veya teknik elemanlara incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olup olmadığına karar verir ve onay için maliki idarenin yetkili organlarına sunar. Komisyon kararı ile birlikte karara konu taşınmaz hakkında yatırımcı tarafından düzenlenen belgeler ile bu taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği taşınmaz maliki İdareye gönderilir.

5) Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde komisyonca; yatırımcıların öz kaynakları, istihdam ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek özkaynak istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

6) İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazların maliki İdarelerce, bu taşınmazlardan imar planı bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Bu durumda taşınmazın maliki idare ile yatırımcı arasında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esasların eki örneği Ek-3 de yer alan Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir.

7) Karakteristik değer yazısına göre yatırımcılar lehine ön izin verilmesi durumunda, irtifak hakkı veya kullanma izni tesisinden önce yatırım teşvik belgesi alınması zorunludur.

8) İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

9) Ek-1 talep formu, Ek-2 yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgeler, Ek-6 bilgi formu ile diğer bilgilere, www.milliemlak.gov.tr www.aydin.csb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca 0 256 213 51 30 – 213 53 48 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.

10) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

11) Taşınmaza ilişkin iritfak hakkı tesis edilmesi halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 7/z maddesine istinaden yıllık irtifak hakkı bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

11) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.