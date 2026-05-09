Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol, valilik binası önünde düzenlenen törenle görevine başladı.
Törende AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.
Polis mangasını selamlayan Varol, daha sonra açıklamalarda bulundu.
SARIBAŞ VE ÇERÇİOĞLU GERİDE KALDI
Ancak Varol için düzenlenen karşılama töreninde oluşan protokol düzeni dikkat çekti.
AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu'nun ön sırada; Sarıbaş ile Çerçioğlu'nun alt sırada yer aldığı görüldü.
Karşılama törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, protokol düzenine ilişkin yorumlar dikkat çekti.
Resmi protokol sıralamasında il başkanlarının daha alt sıralarda bulunması gerektiği öğrenildi.