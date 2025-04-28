Yurt genelindeki sokak ve caddeler başta olmak üzere kamuya açık alanların aydınlatılmasında kullanılan enerji miktarındaki artışla birlikte, genel aydınlatma giderleri ‘kara delik’ gibi büyüdü. Cadde ve sokak aydınlatması için 2018’de 1 milyar 644 milyon lira olan gider 2022’de tam 17 milyar lira oldu. Aydınlatma giderlerindeki artışı soran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Türkiye’nin dünya haritasında yeri mi değişti acaba? Bilmiyoruz, kutuplara falan mı taşındık? Yani Türkiye’nin gün ışığını alma miktarı mı değişti, nedir?” diye konuştu.

6 TÜRKİYE KADAR OLDU

TEDAŞ’ın hesaplarının görüşüldüğü Meclis KİT Komisyonu’nda aydınlatmaya ayrılan paralar tartışıldı. 2018 yılında 1 milyar 644 milyon TL, 2019’da 2 milyar 77 milyon TL, 2020’de 2 milyar 462 milyon TL ödendi. Bu rakam 2021’de 3 milyar 849 milyona liraya çıkarken, 2022’de genel aydınlatma ödeme tutarı tam 17 milyar 48 milyon TL’ye ulaştı. 2023’te ise aydınlatma gideri 29 milyar 848 milyon olarak gerçekleşti.

Bu tutarların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Müdürlüğü bütçesinden TEDAŞ’a aktarıldığını kaydeden CHP’li Yavuzyılmaz, “TEDAŞ da özel elektrik dağıtım şirketlerine bunu dağıtıyor. Ne oldu da 3 milyar 849 milyon liralık genel aydınlatma ödemesi tutarı bir yıl içinde, 17 milyar 48 milyon liraya çıktı? 2021 ve 2023 yılları arasında genel aydınlatma ödemeleri tutarlarındaki artış oranı yüzde 675. Yani geçen iki yıl içinde, 6 Türkiye büyüklüğünde bir genel aydınlatma tutarı ödenmiş. Burada bir gariplik var” dedi.

Şirketleri ihya ettik

Aydınlatma giderlerinin 3 milyar liradan 17 milyar liraya çıkması ile ödemelerin elektrik dağıtım şirketlerini ihya ettiğini kaydeden CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, şöyle devam etti: “Açık, net görünüyor. Şirketlerin, elektrik dağıtım şirketlerinin OSOS’unun olması yani otomatik sayaç okuma sisteminin olması ve sizin o sistemi izliyor olmanız sistemi kontrol edebildiğiniz anlamına gelmez. Genel aydınlatma ödemeleri Enerji Bakanlığı’na kara bir deliktir. Şu anda neyi, neye göre ödediği belli olmayan bir durumdur.”