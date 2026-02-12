Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik koyundan tekne ile balık turuna çıkan ve sabah saatlerinde arkadaşlarının ölü olarak bulduğu Aydınlı Bahar Taş’ın otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen iç organlarında yapılan incelemede karbonoksit gazına rastlandı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ!

Rapora göre genç kadın, teknenin motoru çalışırken çıkan karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybettiği ve "Sessiz Katil" olarak bilinen ve kokusu olmayan bu gazın ölüme neden olduğu belirtildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan Taş’ın arkadaşları adli kontrol talebi ile serbest bırakılmıştı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bahar Taş’ın cenazesi Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesinde üç gün önce ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi.