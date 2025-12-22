Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından FETÖ davaları kapsamında Hazine'ye devredilen Aydınlı Grup satıldı.

United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu.

USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

20 MİLYAR 350 MİLYON TL

Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin satışı için ihale açılmıştı.

Grup için en yüksek teklifi 20 milyar 350 milyon lira ile "Saat & Saat" vermişti.

690 MAĞAZASI VAR

Hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularından olan Aydınlı Giyim, 306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası bulunan şirket geniş ağıyla dikkat çekiyor.

Aydınlı Grubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçen yıl aldığı kararla grup içerisindeki 12 şirketin Hazine’ye geçmesine hükmetmişti.