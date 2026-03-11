Bodrum Türkbükü’nde 2017 yılında bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Almanya’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Serkan Akbaba, İncek’te bulunan bir evde ölü olarak bulundu. T24’ün aktardığı bilgilere göre, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yakın isimler arasında gösterilen Akbaba’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Akbaba’nın, geçen ocak ayında kamuoyunda “Turgutlar çetesi” olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada yargılandığı ve mahkeme tarafından 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da bildirildi.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞTİ

2017 yılında Bodrum Türkbükü’nde iki ayrı eğlence mekanına, yaklaşık 600 kişinin bulunduğu sırada düzenlenen ve 19 yaşındaki Furkan Say’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Akbaba, 2022 yılında Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Tutuklanan Akbaba’nın daha sonra bu davadan beraat ettiği ortaya çıktı. Ankara’da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma sürerken, Akbaba’nın Bodrum’daki bu dosyadan beraat etmesi için Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç’in devreye girdiği yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Akbaba’nın bugün İncek’teki bir evde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Akbaba’nın Ankara’da yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden “Kürt Ahmet” lakabıyla bilinen Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut ile birlikte “suç örgütüne üye olma, tefecilik, yağma ve ruhsatsız silah taşıma” suçlamalarıyla yargılandığı davada 14 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından firar ettiği de kaydedildi.

OTOPSİ YAPILACAK

27 Ocak’tan bu yana firari olduğu belirtilen Akbaba’nın, ikamet ettiği yere oldukça yakın bir adreste saklandığı ifade edildi. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine eve çilingir yardımıyla girildiği ve burada kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Akbaba’nın cenazesi, yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek.