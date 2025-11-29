Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü üyelerinin dijital incelemelerinde elde edilen yeni delillere dayanılarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda emekli polis memuru Önder P., Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, Erhan B. ve polis memuru Resul A., gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme, Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ile Erhan B.'nin, 'Örgüt yapısına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan, emekli polis memuru Önder P.'nin ise 'Örgüte üye olma', 'İftira' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Polis memuru Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.