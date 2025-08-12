Kastamonu Belediyesi tarafından TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor’a tahsis edilen yeni takım otobüsündeki vahşi ‘AYI’ logosu tartışmaları beraberinde getirdi.

Kastamonuspor’un armasına ayı logosu, şehirde kimlik ve simge tartışmasını alevlendirdi.

Kastamonuspor’un eski başkanlarından İsmail Erşahin, son günlerde gündem olan ayı logosu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENDE LOGOYU AYI YAPMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Tepkilerin yersiz olduğunu belirten Erşahin, “Tepkinizi verilmesi gereken yerlere verin. Ayı logosunu kim düşünmüşse kutlarım. Kastamonuspor başkanlığı yaptığım dönemde ben de logoyu ayı yapmayı düşünmüştüm. Hatta o yıllarda yaşlı, fanatik bir Kastamonusporlu amca yanıma gelip ‘Başkanım logomuzu ayı yapalım, başkalarına kaptırmayalım’ dediğinde ‘İnşallah’ demiştim. Erken ayrıldım, kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş.” dedi.

"AYI, GÜCÜ VE HAKİMİYETİ SİMGELİYOR"

Ayının temsil ettiği anlamlara da değinen Erşahin, “Ayı; gücün, kudretin, heybetin, cesaretin, yiğitliğin, kararlılığın simgesidir. Bir savaşçının büyük gücünü, hakimiyetini, himayesini, ezici kuvvetini, sağlığını, bilgeliğini, temel kalıcılığını, zenginliğini ve topraklarını savunurken gösterdiği vahşiliği temsil eder.” ifadelerini kullandı.

Psikolojide ayının; kargaşadan hoşlanmayan, kendi düzenine ve kişisel alanına düşkün, planlı, güçlü, iradeli ve dünyanın en temiz hayvanı olarak tanımlandığını vurgulayan Erşahin, “Ormanlık alanda ayı çıkabilir, bu gayet normal. Ama ormanları yakanlara, doğayı tahrip eden iki ayaklı ‘ayı’lara dikkat etmek gerekir.” şeklinde konuştu.